Росія заговорила про перемир’я після ударів по НПЗ: експерт ошелешив сценарієм для України

Росія намагається використати можливе перемир'я в Чорному морі, щоб домогтися припинення українських ударів по своїй нафтовій та портовій інфраструктурі. Однак запропоновані Москвою умови є нерівнозначними, тому погоджуватися на них Україні не варто. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи можливі сценарії припинення вогню та переговорні ініціативи.

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За його словами, серед пропозицій, які обговорюють Україна, США та європейські партнери, є припинення вогню, взаємне відведення військ від лінії фронту та створення буферної зони. Такий механізм міг би стати першим кроком до подальших переговорів. Проте Москва поки демонструє, що не готова змінювати позицію.

"Кремль це відкидає. Небензя, представник Росії в ООН, уже сказав про те, що для них неприйнятне припинення вогню і заморозка, що вони будуть досягати своїх цілей. Тобто звична риторика. Якоїсь зміни непомітно", — зазначив Мусієнко.

Окремо експерт звернув увагу на можливе морське перемир'я. Москва, за його словами, намагається пов'язати безпеку судноплавства у Чорному морі з припиненням українських ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі.

Фактично РФ хоче, щоб Україна обмежила атаки на російські кораблі, порти та об'єкти нафтопереробки. Натомість Москва готова запропонувати лише обмеження ударів по суднах, які перевозять аграрну продукцію.

"Як на мене, абсолютно неприйнятні умови. І саме тому вони і не приймаються, тому що вони нерівнозначні. Так, на такі умови іти не можна", — наголосив військовий експерт.

Мусієнко вважає, що припинення українських атак на російську енергетичну інфраструктуру фактично послабило б один із ключових важелів тиску на Кремль. Удари по НПЗ та інших об'єктах уже створюють проблеми для російського паливного сектору.

"Потрібно продовжувати тиск на Росію, потрібно продовжувати ось цю морську блокаду, потрібно не зупинятися, тому що ми бачимо, що Кремль реагує ось таким чином", — підсумував Мусієнко.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 25 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на українські міста. У Києві уламки ворожого безпілотника пошкодили багатоповерховий житловий будинок, а Харків опинився під ракетним ударом. Відомо про постраждалу в столиці та одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу.