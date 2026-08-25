У ніч проти 25 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на українські міста. У Києві уламки ворожого безпілотника пошкодили багатоповерховий житловий будинок, а Харків опинився під ракетним ударом. Відомо про постраждалу в столиці та одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, наслідки атаки зафіксували у Голосіївському районі. Пошкоджень зазнав 16-поверховий житловий будинок.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що на рівні 14-го поверху частково зруйновані стіни та вибиті вікна. Загоряння після влучання не виникло. Водночас травмувалася жінка, якій допомогу надали на місці.

"У Голосіївському районі, де уламки ворожого БпЛА влучили в багатоповерхівку, постраждала одна людина. Медики надали допомогу пораненій жінці амбулаторно", — повідомив Кличко у Telegram.

На місці працювали рятувальники. У ДСНС після обстеження будівлі повідомили про пошкодження однієї з квартир на 14-му поверсі. Пожежі там не сталося.

"На щастя, жертв немає", — зазначили рятувальники, коментуючи наслідки атаки на столичну багатоповерхівку.

Цієї ж ночі під ударом опинився Харків. Російські війська застосували ракети, а серію вибухів чули в різних районах міста. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, одне з влучань припало на промислову зону Основ'янського району.

"Влучання ракет у промисловій зоні Основ’янського району", — поінформував мер.

На момент перших повідомлень атака тривала, а в напрямку Харкова фіксували рух нових ракет. Місцевих жителів закликали не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Портал "Коментарі" вже писав, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН обурився українськими санкціями проти авторів російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь". Представник РФ використав цю тему для чергових звинувачень на адресу Києва та західних партнерів України.