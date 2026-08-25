В ночь на 25 августа российские войска совершили очередную комбинированную атаку на украинские города. В Киеве обломки вражеского беспилотника повредили многоэтажный жилой дом, а Харьков оказался под ракетным ударом. Известно о пострадавшей в столице и одном погибшем в результате вражеских обстрелов.

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Как сообщили в Киевской городской военной администрации, последствия атаки были зафиксированы в Голосеевском районе. Повреждения получил 16-этажный жилой дом.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что на уровне 14 этажа частично разрушены стены и выбиты окна. Возгорание после попадания не возникло. В то же время травмировалась женщина, которой помощь была оказана на месте.

"В Голосеевском районе, где обломки вражеского БПЛА попали в многоэтажку, пострадал один человек. Медики оказали помощь раненой женщине амбулаторно", — сообщил Кличко в Telegram.

На месте работали спасатели. В ГСЧС после обследования здания сообщили о повреждении одной из квартир на 14-м этаже. Пожара там не произошло.

"К счастью, жертв нет", — отметили спасатели, комментируя последствия атаки на столичную многоэтажку.

Этой же ночью под ударом оказался Харьков. Российские войска применили ракеты, а серию взрывов слышали в разных районах города. По информации городского головы Игоря Терехова, одно из попаданий пришлось на промышленную зону Основянского района.

"Попадание ракет в промышленной зоне Основянского района", — проинформировал мэр.

К моменту первых сообщений атака продолжалась, а в направлении Харькова фиксировали движение новых ракет. Местных жителей призвали не покидать укрытие до завершения воздушной тревоги.

Портал "Комментарии" уже писал, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН возмутился украинскими санкциями против авторов российского мультсериала "Маша и Медведь". Представитель РФ использовал эту тему для очередных обвинений в адрес Киева и западных партнеров Украины.