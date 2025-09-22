Росія втретє прориває повітряний простір НАТО: на що змушений іти Альянс

Естонія збирається звернутися до союзників НАТО з проханням про додаткову допомогу в обороні повітряного простору над Балтійським морем, оскільки східні члени альянсу намагаються відреагувати на третє порушення повітряного простору НАТО РФ за цей місяць. Як передає портал "Коментарі", про це пише Bloomberg.

Винищувачі. Фото: з відкритих джерел

Відомо, що Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у понеділок, щоб обговорити останнє порушення, яке в Таллінні назвали "частиною ширшої російської кампанії з метою перевірити рішучість Європи та НАТО".

Крім того, Естонія застосувала статтю 4 договору НАТО, яка передбачає консультації та може відкрити шлях до реальних дій серед союзників.

"Зростаюча частота порушень повітряного простору Росією збентежила східних членів Організації Північноатлантичного договору і викликала побоювання, що це може бути однією з спроб Москви відвернути частину ресурсів альянсу від підтримки України. Але головне питання для альянсу полягає в тому, де він готовий провести межу, якщо вторгнення триватимуть", — аналізують у виданні.

Також питання полягає в тому, чи США відреагують серйозніше на такий інцидент. Зокрема, під час виступу в Овальному кабінеті в п'ятницю президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді щодо реакції його країни.

"Мені це не подобається. Коли таке трапляється, це може бути великою проблемою. Але я повідомлю вас пізніше", — прокоментував Дональд Трамп.

