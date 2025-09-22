Россия в третий раз прорывает воздушное пространство НАТО: на что вынужден идти Альянс

Эстония собирается обратиться к союзникам по НАТО с просьбой о дополнительной помощи в обороне воздушного пространства над Балтийским морем, поскольку восточные члены альянса пытаются отреагировать на третье нарушение воздушного пространства НАТО РФ за этот месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Истребители. Фото: из открытых источников

Известно, что Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в понедельник, чтобы обсудить последнее нарушение, которое в Таллинне назвали "частью более широкой российской кампании с целью проверить решимость Европы и НАТО".

Кроме того, Эстония применила статью 4 договора НАТО, которая предусматривает консультации и может открыть путь к реальным действиям среди союзников.

"Растущая частота нарушений воздушного пространства Россией смутила восточных членов Организации Североатлантического договора и вызвала опасения, что это может быть одной из попыток Москвы отвлечь часть ресурсов альянса от поддержки Украины. Но главный вопрос для альянса заключается в том, где он готов провести границу, если вторжения будут продолжаться", — говорится в материале.

Также вопрос заключается в том, отреагируют ли США более серьезно на такой инцидент. В частности во время выступления в Овальном кабинете в пятницу президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа относительно реакции его страны.

"Мне это не нравится. Когда такое случается, это может быть большой проблемой. Но я сообщу вам позже", — прокомментировал Дональд Трамп.

