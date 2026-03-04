Росія втратила один із ключових ринків збуту зерна: постачання до Ірану раптово зупинилися через військову ескалацію на Близькому Сході

Росія втратила один із ключових каналів збуту зерна на Близькому Сході. Постачання російської пшениці до Ірану наразі зупинені через загострення безпекової ситуації у регіоні та ускладнення логістики. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на джерела у російських експортних компаніях.

Кремль втрачає важливого покупця пшениці: експорт російського зерна до Ірану поставили на паузу

За словами учасників ринку, експортні операції через Чорне та Каспійське моря тимчасово припинилися, хоча попит на зерно з боку Ірану зберігається. Експортери наразі намагаються виконати раніше укладені контракти, але нові відвантаження фактично поставлені на паузу.

Причини зупинки постачань

Основним фактором називають різке зростання ризиків у регіоні Близького Сходу. Військова ескалація спричинила подорожчання морських перевезень, страхових платежів та складнощі з фінансовими розрахунками, особливо в країнах Перської затоки.

Логістика зернових поставок значною мірою залежить від стабільності транспортних маршрутів і страхування суден. У ситуації, коли безпекові ризики зростають, багато судноплавних компаній або підвищують тарифи, або взагалі обмежують перевезення.

У результаті частина зернових контрактів опинилася під загрозою затримки, а деякі постачання тимчасово призупинилися.

Іран — один із найбільших покупців

Іран відіграє важливу роль у структурі російського зернового експорту. Країна входить до числа найбільших імпортерів російської пшениці.

За даними аналітиків російської логістичної компанії “Русагротранс”, у період з липня по лютий Іран імпортував майже 6 мільйонів тонн російського зерна. Для порівняння, роком раніше обсяг становив близько 3 мільйонів тонн.

Таким чином, поставки фактично подвоїлися протягом одного сезону, що свідчить про різке зростання залежності Ірану від імпортної пшениці.

Водночас джерела зазначають, що Іран уже встиг закупити приблизно 95% від запланованого обсягу зерна на поточний сезон. Саме тому короткострокова зупинка поставок поки не створює критичного дефіциту.

Чому Іран активно купував зерно

Експерти пояснюють зростання імпорту проблемами у власному аграрному секторі країни.

Минулого сезону Іран зіткнувся з посухою та складними погодними умовами, які негативно вплинули на врожай зернових культур. У результаті влада була змушена збільшити закупівлі за кордоном, щоб забезпечити внутрішній ринок.

Саме через це Іран став третім за величиною покупцем російського зерна.

Які ринки залишаються для Росії

Попри призупинення постачань до Ірану, російські експортери продовжують активно працювати з іншими країнами Близького Сходу.

Серед основних покупців російської пшениці залишаються:

– Єгипет

– Туреччина

– Саудівська Аравія

– Ізраїль

Крім того, Москва намагається розширювати присутність на ринках Азії, Африки та Латинської Америки, щоб зменшити залежність від окремих покупців.

Втім, аналітики звертають увагу, що будь-які перебої у великих експортних напрямках можуть впливати на структуру світового зернового ринку.

Що це означає для глобального ринку зерна

Наразі мова йде лише про тимчасову паузу в поставках, а не про повне припинення торгівлі. Проте ситуація демонструє, наскільки геополітичні конфлікти здатні впливати на продовольчі ланцюги постачання.

Якщо напруженість у регіоні триватиме, це може призвести до:

– подальшого зростання транспортних витрат

– нестабільності морської логістики

– коливань цін на зерно на світових ринках

Саме тому експерти уважно стежать за ситуацією, адже будь-яке порушення великих торговельних маршрутів швидко відбивається на глобальному продовольчому балансі.

