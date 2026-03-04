Россия потеряла один из ключевых рынков сбыта зерна: поставки в Иран внезапно остановились из-за военной эскалации на Ближнем Востоке

Россия потеряла один из ключевых каналов сбыта зерна на Ближнем Востоке. Поставки российской пшеницы в Иран остановлены из-за обострения ситуации безопасности в регионе и усложнения логистики. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в российских экспортных компаниях.

Кремль теряет важного покупателя пшеницы: экспорт российского зерна в Иран поставили на паузу

По словам участников рынка, экспортные операции из-за Черного и Каспийского моря временно прекратились , хотя спрос на зерно со стороны Ирана сохраняется. Экспортеры пытаются выполнить ранее заключенные контракты, но новые отгрузки фактически поставлены на паузу.

Причины остановки поставок

Основным фактором называют резкий рост рисков в регионе Ближнего Востока. Военная эскалация повлекла за собой удорожание морских перевозок, страховых платежей и сложности с финансовыми расчетами , особенно в странах Персидского залива.

Логистика зерновых поставок во многом зависит от стабильности транспортных маршрутов и страхования судов. В ситуации, когда риски безопасности растут, многие судоходные компании либо повышают тарифы, либо вообще ограничивают перевозки.

В результате часть зерновых контрактов оказалась под угрозой задержки , а некоторые поставки временно приостановились.

Иран – один из крупнейших покупателей

Иран играет немаловажную роль в структуре российского зернового экспорта. Страна входит в число крупнейших импортеров российской пшеницы.

По данным аналитиков российской логистической компании "Русагротранс", в период с июля по февраль Иран импортировал почти 6 миллионов тонн российского зерна . Для сравнения годом ранее объем составлял около 3 миллионов тонн.

Таким образом, поставки фактически удвоились в течение одного сезона , что свидетельствует о резком росте зависимости Ирана от импортной пшеницы.

В то же время, источники отмечают, что Иран уже успел закупить примерно 95% от запланированного объема зерна на текущий сезон . Поэтому краткосрочная остановка поставок пока не создает критического дефицита.

Почему Иран активно покупал зерно

Эксперты объясняют рост импорта проблемами в собственном аграрном секторе.

В прошлом сезоне Иран столкнулся с засухой и сложными погодными условиями , которые оказали негативное влияние на урожай зерновых культур. В результате власти были вынуждены увеличить закупки за рубежом, чтобы обеспечить внутренний рынок.

Именно поэтому Иран стал третьим по величине покупателем российского зерна .

Какие рынки остаются для России

Несмотря на приостановку поставок в Иран, российские экспортеры продолжают активно работать с другими странами Ближнего Востока.

Посреди главных покупателей русской пшеницы остаются:

– Египет

– Турция

– Саудовская Аравия

– Израиль

Кроме того, Москва пытается расширять присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки , чтобы снизить зависимость от отдельных покупателей.

Впрочем, аналитики обращают внимание на то, что любые перебои в крупных экспортных направлениях могут влиять на структуру мирового зернового рынка .

Что это значит для глобального рынка зерна

Пока речь идет лишь о временной паузе в поставках, а не о полном прекращении торговли. Однако ситуация демонстрирует, насколько геополитические конфликты способны влиять на продовольственные цепи поставок .

Если напряженность в регионе будет продолжаться, это может привести к:

– дальнейшего роста транспортных расходов

– нестабильности морской логистики

– колебаний цен на зерно на мировых рынках

Поэтому эксперты внимательно следят за ситуацией, ведь любое нарушение крупных торговых маршрутов быстро отражается на глобальном продовольственном балансе .

Читайте также в "Комментариях", кто стал Верховным лидером Ирана.