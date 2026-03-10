logo_ukra

Росія все ще марить «буферною зоною» на півночі: чи є ризики для Сумщини
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія все ще марить «буферною зоною» на півночі: чи є ризики для Сумщини

«Ми всюди їх блокували»: Президент запевнив у відсутності загроз прориву на Сумському напрямку

10 березня 2026, 19:36
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська Федерація продовжує плекати надії на створення так званої "буферної зони" на територіях Сумської та Харківської областей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа у чаті Офісу Президента.

Росія все ще марить «буферною зоною» на півночі: чи є ризики для Сумщини

Сумська область

Глава держави підкреслив, що попри незмінність загарбницьких намірів ворога, Сили оборони ефективно протидіють цим планам.

"Від цієї цілі ніхто не відмовлявся, але і ми від наших цілей не відмовляємося, ми всюди їм блокували. Тому на Сумщині ніяких на сьогодні ризиків немає", — запевнив Зеленський.

Президент також наголосив на принциповій різниці у веденні бойових дій: якщо агресор обирає своїми мішенями цивільні об'єкти, то Україна зосереджена виключно на руйнуванні військового потенціалу ворога.

Як приклад успішної стратегії, Володимир Зеленський навів свіжі дані від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, йшлося про результативне ураження стратегічного об'єкта в тилу ворога.

"Маємо інформацію про ураження брянського заводу, який виготовляв систему управління всіх видів ракет РФ", — повідомив лідер держави.

Цей успішний удар суттєво підриває можливості російського ВПК у виробництві високоточного озброєння, яким окупанти тероризують українські міста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські загарбники зосередили основні зусилля на захопленні Вовчанських хуторів, намагаючись реалізувати стратегічний план просування на Харківщині. Як повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Вечір.LIVE", противник діє комплексно: поєднує наземні штурми для захоплення стратегічних позицій із посиленням повітряних ударів.



