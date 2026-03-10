Россия все еще грезит «буферной зоной» на севере: есть ли риски для Сумщины

Российская Федерация продолжает питать надежды на создание так называемой "буферной зоны" на территориях Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ в чате Офиса Президента.

Сумская область

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на неизменность захватнических намерений врага, Силы обороны эффективно противодействуют этим планам.

"От этой цели никто не отказывался, но и мы от наших целей не отказываемся, мы повсюду блокировали им. Поэтому на Сумщине никаких на сегодняшний день рисков нет", — заверил Зеленский.

Президент также отметил принципиальную разницу в ведении боевых действий: если агрессор выбирает своими мишенями гражданские объекты, то Украина сосредоточена исключительно на разрушении военного потенциала врага.

В качестве примера успешной стратегии Владимир Зеленский привел свежие данные от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, речь шла о результативном поражении стратегического объекта в тылу врага.

"Имеем информацию о поражении брянского завода, производившего систему управления всех видов ракет РФ", — сообщил лидер государства.

Этот успешный удар существенно подрывает возможности российского ВПК в производстве высокоточного вооружения, которым оккупанты терроризируют украинские города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские захватчики сосредоточили основные усилия на захвате Волчанских хуторов, пытаясь реализовать стратегический план продвижения на Харьковщине. Как сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Вечер.LIVE", противник действует комплексно: объединяет наземные штурмы для захвата стратегических позиций с усилением воздушных ударов.