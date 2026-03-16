Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ: в Україні відреагували

Російські окупаційні війська зранку атакували столицю України ударними дронами. Один з БпЛА, "Ланцет", долетів до самого центру Києва, та впав на майдані Незалежності. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Defense Express".

Дрон типа "Ланцет". Фото: из открытых источников

За попередніми даними, безпілотник, який впав у центрі Києва, є дроном типу "Ланцет". Про це свідчать знайдені уламки апарата. Зокрема, помітне характерне Х-подібне хвостове оперення з штовхаючим гвинтом, притаманне цьому типу дронів.

З великою ймовірністю у цьому дроні-камікадзе могла застосовуватися система штучного інтелекту. Ймовірно, вона була налаштована на роботу у складі "рою", автономну навігацію, самостійний пошук цілей і завдання удару без прямого зв’язку з оператором. На це може вказувати незвичне маркування у вигляді кольорових кружалець.

Подібні позначення вже помічали на російських автономних безпілотниках V2U. Також не виключається, що для зв’язку в цьому апараті могли використовуватися mesh-модеми або мережі мобільного зв’язку.

Щодо дальності польоту "Ланцета", то зазвичай називають показник близько 50 км, але фактично це радіус стабільного зв’язку.

У той же час радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов спростував думку про те, що дрон типу "Ланцет" може долетіти до Києва.

"Жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва. Це ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління. Я вважаю що вiрогiдно уламки були навмисно скинуті з "Шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції ворога", – зазначив радник міністра.

Він зауважив, що наразі продовжується збір інформації для аналізу подій. Триває вивчення радіосигналів, данних РЛС, фотографій з дронів-перехоплювачів.

