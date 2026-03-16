Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ: в Украине отреагировали

Российские оккупационные войска с утра атаковали столицу Украины ударными дронами. Один из БПЛА, "Ланцет", долетел до самого центра Киева и упал на площади Независимости. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Defense Express".

Дрон типу "Ланцет".

По предварительным данным, упавший в центре Киева беспилотник является дроном типа "Ланцет". Об этом свидетельствуют обнаруженные обломки аппарата. В частности, заметно характерное Х-образное хвостовое оперение с толкающим винтом, присущее этому типу дронов.

С большой вероятностью в этом дроне-камикадзе могла применяться система искусственного интеллекта. Вероятно, она была настроена на работу в составе "роя", автономную навигацию, самостоятельный поиск целей и нанесение удара без прямой связи с оператором. На это может указывать необычная маркировка в виде цветных кружков.

Подобные обозначения уже подмечали на российских автономных беспилотниках V2U. Также не исключается, что для связи в этом аппарате могли использоваться mesh-модемы или сети мобильной связи.

Относительно дальности полета "Ланцета" обычно называют показатель около 50 км, но фактически это радиус стабильной связи.

В то же время советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов опроверг мнение о том, что дрон типа "Ланцет" может долететь до Киева.

Никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева. Это ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. Эти БПЛА физически не обладают таким ресурсом аккумуляторов и возможностей радиоуправления. Я считаю, что вероятно обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага", – отметил советник министра.

Он отметил, что в настоящее время продолжается сбор информации для анализа событий. Продолжается изучение радиосигналов, данных РЛС, фотографий из дронов-перехватчиков.

