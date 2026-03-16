Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ: в Украине отреагировали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска с утра атаковали столицу Украины ударными дронами. Один из БПЛА, "Ланцет", долетел до самого центра Киева и упал на площади Независимости. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Defense Express".
Дрон типу "Ланцет".
По предварительным данным, упавший в центре Киева беспилотник является дроном типа "Ланцет". Об этом свидетельствуют обнаруженные обломки аппарата. В частности, заметно характерное Х-образное хвостовое оперение с толкающим винтом, присущее этому типу дронов.
С большой вероятностью в этом дроне-камикадзе могла применяться система искусственного интеллекта. Вероятно, она была настроена на работу в составе "роя", автономную навигацию, самостоятельный поиск целей и нанесение удара без прямой связи с оператором. На это может указывать необычная маркировка в виде цветных кружков.
Подобные обозначения уже подмечали на российских автономных беспилотниках V2U. Также не исключается, что для связи в этом аппарате могли использоваться mesh-модемы или сети мобильной связи.
Относительно дальности полета "Ланцета" обычно называют показатель около 50 км, но фактически это радиус стабильной связи.
В то же время советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов опроверг мнение о том, что дрон типа "Ланцет" может долететь до Киева.
Он отметил, что в настоящее время продолжается сбор информации для анализа событий. Продолжается изучение радиосигналов, данных РЛС, фотографий из дронов-перехватчиков.
Читайте на портале "Комментарии" - российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Украине, использовав нетипичную тактику утреннего удара по Киеву. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.