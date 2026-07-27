Росія випробовує НАТО: що означають нові інциденти в Румунії і не тільки

Країни-члени НАТО продовжують збільшувати свої оборонні бюджети на тлі можливої ескалації у Європі через агресію Росії. Це може бути сценарієм найближчих років навіть попри той факт, що росіяни продовжують бойові дії в Україні. Чому Росія й далі залякує НАТО війною? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Росія та НАТО. Фото: з відкритих джерел

Питання полягає у тому, чи дійдемо до хоча б рамкового припинення вогню

Політичний консультант, експерт-міжнародник Гліб Остапенко звернув увагу, що у Румунії два дні поспіль безпілотники порушили повітряний простір країни. В обидвох випадках румунські військові перехопили літаки за допомогою винищувачів F-16. Водночас це можуть бути свідомі дії росіян.

Остапенко зауважив, що Росія намагається, зокрема, провокувати. Раніше це відбувалося із балтійськими країнами, а зараз – з Румунією.

"Росіяни тестують певні реакції з боку тих чи інших країн НАТО. Румунія може реагувати інакше, ніж північні балтійські держави, хоча всі вони в одному Альянсі. Але треба розуміти, що це – така безпекова ситуація в регіоні, і вона буде такою, доки Росія не припинить цю війну", – пояснив експерт-міжнародник.

Можливі відповідні проблеми, як припустив експерт, біля узбережжя Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії, України.

"Тому питання полягає у тому, чи дійдемо до хоча б рамкового припинення вогню і потім відіграємо другий тур, чи доведемо до процесу ескалації. І тоді європейським військам рано чи пізно доведеться заходити в Україну з огляду на те, що наша країна не має безкінечного ресурсу продовжувати війну", – акцентував Гліб Остапенко.

Війна Росії з НАТО – це те, що можна "продати" російському суспільству

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що у багатьох може виникнути заперечення щодо того, як Росія може думати про війну з НАТО, коли вона не розв'язала питання з Україною.

"Так от саме тому, що вона не закрила це питання, Росії потрібна інша паралельна історія – маленька переможна війна", – впевнений Ус.

Тому, на його думку, війна Росії з НАТО – це те, що можна "продати" російському суспільству як маленьку переможну війну. У Росії дуже вірять у пропаганду, яку вона ж сама продукує. Росіяни говорять, що НАТО слабке, що є розбіжності між США та Європою, і Вашингтон не буде її рятувати, тому зараз найкращий час для Росії напасти на НАТО і продемонструвати всьому світові, що Альянс не такий і серйозний гравець.

"Росія не може визнати, що не змогла швидко захопити Україну. Росіяни ще у березні 2022 року сказали, що вони за тиждень перемогли Україну, а далі з ними воює НАТО, і це складніше. Але якщо так, то виникає питання: а чого тоді Росія не атакує країни-члени Альянсу? Тому всі ці розмови про те, що треба атакувати НАТО, призводять до того, що зараз є декілька сценаріїв того, як Москва може діяти", – підкреслив консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Також видання "Коментарі" повідомляло – НАТО готує відповідь: Литва розкрила небезпечні плани Кремля перед виборами.



