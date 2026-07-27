Росія випробовує НАТО: що означають нові інциденти в Румунії і не тільки

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Кравцев Сергей
Країни-члени НАТО продовжують збільшувати свої оборонні бюджети на тлі можливої ескалації у Європі через агресію Росії. Це може бути сценарієм найближчих років навіть попри той факт, що росіяни продовжують бойові дії в Україні. Чому Росія й далі залякує НАТО війною? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Росія та НАТО. Фото: з відкритих джерел
Політичний консультант, експерт-міжнародник Гліб Остапенко звернув увагу, що у Румунії два дні поспіль безпілотники порушили повітряний простір країни. В обидвох випадках румунські військові перехопили літаки за допомогою винищувачів F-16. Водночас це можуть бути свідомі дії росіян.
Остапенко зауважив, що Росія намагається, зокрема, провокувати. Раніше це відбувалося із балтійськими країнами, а зараз – з Румунією.
Можливі відповідні проблеми, як припустив експерт, біля узбережжя Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії, України.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що у багатьох може виникнути заперечення щодо того, як Росія може думати про війну з НАТО, коли вона не розв'язала питання з Україною.
Тому, на його думку, війна Росії з НАТО – це те, що можна "продати" російському суспільству як маленьку переможну війну. У Росії дуже вірять у пропаганду, яку вона ж сама продукує. Росіяни говорять, що НАТО слабке, що є розбіжності між США та Європою, і Вашингтон не буде її рятувати, тому зараз найкращий час для Росії напасти на НАТО і продемонструвати всьому світові, що Альянс не такий і серйозний гравець.
Також видання "Коментарі" повідомляло – НАТО готує відповідь: Литва розкрила небезпечні плани Кремля перед виборами.