Россия испытывает НАТО: что означают новые инциденты в Румынии и не только

Страны-члены НАТО продолжают увеличивать свои оборонные бюджеты на фоне возможной эскалации в Европе из-за агрессии России. Это может быть сценарием ближайших лет даже несмотря на то, что россияне продолжают боевые действия в Украине. Почему Россия продолжает запугивать НАТО войной? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Россия и НАТО. Фото: из открытых источников

Вопрос заключается в том, дойдем ли до хотя бы рамочного прекращения огня.

Политический консультант, эксперт-международник Глеб Остапенко обратил внимание, что в Румынии два дня подряд беспилотники нарушили воздушное пространство страны. В обоих случаях румынские военные перехватили самолеты с помощью истребителей F-16. В то же время, это могут быть сознательные действия россиян.

Остапенко заметил, что Россия пытается, в частности, провоцировать. Раньше это происходило с балтийскими странами, а сейчас – с Румынией.

"Россияне тестируют определенные реакции со стороны тех или иных стран НАТО. Румыния может реагировать иначе, чем северные балтийские государства, хотя все они в одном Альянсе. Но надо понимать, что это такая ситуация в регионе, и она будет такой, пока Россия не прекратит эту войну", — пояснил эксперт-международник.

Возможны ответные проблемы, как предположил эксперт, у побережья Турции, Греции, Болгарии, Румынии, Украины.

"Поэтому вопрос состоит в том, дойдем ли до хотя бы рамочного прекращения огня и затем отыграем второй тур, доведем ли до процесса эскалации. И тогда европейским войскам рано или поздно придется заходить в Украину, учитывая, что у нашей страны нет бесконечного ресурса продолжать войну", – акцентировал Глеб Остапенко.

Война России с НАТО – это то, что можно "продать" российскому обществу

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс отметил, что у многих может возникнуть отрицание того, как Россия может думать о войне с НАТО, когда она не разрешила вопрос с Украиной.

"Так вот именно потому, что она не закрыла этот вопрос, России нужна другая параллельная история – маленькая победоносная война", – уверен Усс.

Поэтому, по его мнению, война России с НАТО это то, что можно "продать" российскому обществу как маленькую победную войну. В России очень верят в пропаганду, которую она же сама производит. Россияне говорят, что НАТО слабо, что разногласия между США и Европой, и Вашингтон не будет ее спасать, поэтому сейчас лучшее время для России напасть на НАТО и продемонстрировать всему миру, что Альянс не такой и серьезный игрок.

" Россия не может признать, что не смогла быстро захватить Украину. Россияне еще в марте 2022 года заявили, что они за неделю победили Украину, а дальше с ними продолжает воевать НАТО, и это сложнее. Но если так, то возникает вопрос: а что тогда Россия не делает по отношению к странам-членам Альянса? Поэтому все эти разговоры о том, что нужно провести атаку на НАТО, приводят к тому, что сейчас существует несколько сценариев того, как Москва может действовать", – подчеркнул консультант Национального института стратегических исследований.

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