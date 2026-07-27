Россия испытывает НАТО: что означают новые инциденты в Румынии и не только

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Кравцев Сергей
Страны-члены НАТО продолжают увеличивать свои оборонные бюджеты на фоне возможной эскалации в Европе из-за агрессии России. Это может быть сценарием ближайших лет даже несмотря на то, что россияне продолжают боевые действия в Украине. Почему Россия продолжает запугивать НАТО войной? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Россия и НАТО. Фото: из открытых источников
Политический консультант, эксперт-международник Глеб Остапенко обратил внимание, что в Румынии два дня подряд беспилотники нарушили воздушное пространство страны. В обоих случаях румынские военные перехватили самолеты с помощью истребителей F-16. В то же время, это могут быть сознательные действия россиян.
Остапенко заметил, что Россия пытается, в частности, провоцировать. Раньше это происходило с балтийскими странами, а сейчас – с Румынией.
Возможны ответные проблемы, как предположил эксперт, у побережья Турции, Греции, Болгарии, Румынии, Украины.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс отметил, что у многих может возникнуть отрицание того, как Россия может думать о войне с НАТО, когда она не разрешила вопрос с Украиной.
Поэтому, по его мнению, война России с НАТО это то, что можно "продать" российскому обществу как маленькую победную войну. В России очень верят в пропаганду, которую она же сама производит. Россияне говорят, что НАТО слабо, что разногласия между США и Европой, и Вашингтон не будет ее спасать, поэтому сейчас лучшее время для России напасть на НАТО и продемонстрировать всему миру, что Альянс не такой и серьезный игрок.
Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО готовит ответ: Литва раскрыла опасные планы Кремля перед выборами.