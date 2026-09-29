Росія відкриває новий фронт ударів по Україні: про що мова

Атакувати українські дата-центри, щоб залишити українців без інтернету, — приблизно така сама безглузда ідея, як атакувати автозаправні станції, щоб залишити Україну без пального. Ні першого, ні другого Росія досягти не зможе. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Удари по Києву

Експерт зазначає, в Україні тисячі АЗС. Навіть масовані удари по них не здатні зупинити постачання пального. Саме пальне надходить переважно з-за кордону, а заправляти автомобілі, якщо виникне потреба, можна з цистерн, мобільних заправних комплексів та інших тимчасових пунктів. Так само й з інтернетом. Український інтернет принципово відрізняється від російського. Він децентралізований. Тисячі незалежних провайдерів, численні оптоволоконні маршрути до Європи, точки обміну трафіком і резервні канали створюють систему, в якій знищення окремого дата-центру не означає знищення мережі. Трафік піде іншими маршрутами, навантаження переберуть інші вузли.

"У Росії все навпаки. Там роками будували так званий "суверенний інтернет" — ієрархічну систему, яку держава може централізовано контролювати через великих магістральних операторів та обладнання Роскомнагляду. Тому виникає просте запитання. Якщо ударами по дата-центрах неможливо вимкнути український інтернет, а ударами по АЗС – залишити Україну без пального, навіщо росіяни витрачають на це сотні дронів? Вони не настільки дурні, щоб цього не розуміти", – зазначив аналітик.

За його словами, насправді мета інша. Завдяки масовому виробництву дронів і співпраці з Китаєм Росія отримала можливість регулярно запускати по Україні величезну кількість відносно дешевих безпілотників. І для цієї зброї потрібно не лише знаходити цілі. Потрібно створювати сенс. Безкінечно розповідати власному суспільству, що в кожному "Епіцентрі" чи відділенні "Нової пошти" зберігається зброя, а кожен об’єкт мобільного оператора є військовою ціллю, стає дедалі абсурдніше.

Експерт наголошує, тому головною ціллю стає не дата-центр і не бензоколонка. Головна ціль – наш страх. А саме – страх, що завтра не буде пального. Страх, що завтра зникне інтернет, що перестане працювати звичне життя і зрештою – страх, що Україна нібито все одно не витримає. Цей страх Росія намагається посіяти не лише серед українців. Його адресують і нашим союзникам: дивіться, мовляв, Україна виснажується, її інфраструктура руйнується, опір безперспективний, отже треба змушувати Київ погоджуватися на російські умови.

Аналітик зауважує, проте колапсу не буде. Будуть збитки, зруйновані будівлі та інфраструктура. Найстрашніше – гинутимуть і страждатимуть мирні люди, але Україна не залишиться ані без інтернету, ані без пального. І держава не перестане існувати.

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