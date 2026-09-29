Россия открывает новый фронт ударов по Украине: о чем речь

Атаковать украинские дата-центры, чтобы оставить украинцев без интернета, — примерно такая же дурацкая идея, как атаковать автозаправочные станции, чтобы оставить Украину без горючего. Ни первого, ни второго Россия достичь не сможет. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Удары по Киеву

Эксперт отмечает, что в Украине тысячи АЗС. Даже массированные удары по ним не способны остановить поставки горючего. Само горючее поступает преимущественно из-за границы, а заправлять автомобили, в случае необходимости, можно из цистерн, мобильных заправочных комплексов и других временных пунктов. Так же и с Интернетом. Украинский интернет принципиально отличается от русского. Он децентрализован. Тысячи независимых провайдеров, многочисленные оптоволоконные маршруты в Европу, точки обмена трафиком и резервные каналы создают систему, в которой уничтожение отдельного дата-центра не означает уничтожение сети. Трафик пойдет по другим маршрутам, нагрузку переберут другие узлы.

"У России все наоборот. Там годами строили так называемый "суверенный интернет" – иерархическую систему, которую государство может централизованно контролировать через крупных магистральных операторов и оборудования Роскомнадзора. Поэтому возникает простой вопрос. Если ударами по дата-центрам невозможно выключить украинский интернет, а ударами по АЗС – оставить Украину без горючего, зачем россияне тратят на это сотни дронов? Они не столь глупы, чтобы этого не понимать", – отметил аналитик.

По его словам, на самом деле цель другая. Благодаря массовому производству дронов и сотрудничеству с Китаем, Россия получила возможность регулярно запускать по Украине огромное количество относительно дешевых беспилотников. И для этого оружия нужно не только находить цели. Нужно создавать смысл. Бесконечно рассказывать собственному обществу, что в каждом "Эпицентре" или отделении "Новой почты" хранится оружие, а каждый объект мобильного оператора является военной целью, становится все более абсурдным.

Эксперт отмечает, поэтому главной целью становится не дата-центр и не бензоколонка. Главная цель – наш страх. А именно – страх, что завтра не будет горючего. Страх, что завтра исчезнет интернет, что перестанет работать привычную жизнь и в конце концов – страх, что Украина вроде бы все равно не выдержит. Этот страх Россия пытается посеять не только среди украинцев. Его адресуют и нашим союзникам: смотрите, мол, Украина истощается, ее инфраструктура разрушается, сопротивление бесперспективно, так что нужно заставлять Киев соглашаться на российские условия.

Аналитик отмечает, однако коллапса не будет. Будут убытки, разрушены здания и инфраструктура. Самое страшное – будут гибнуть и страдать мирные люди, но Украина не останется ни без интернета, ни без горючего. И государство не перестанет существовать.

Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.



