Росія відкриває нові ділянки наступу: у ЗСУ зробили попередження

Російська окупаційна армія намагається розширити тиск на український кордон, прагнучи сформувати безперервну "зону контролю" вздовж усієї лінії зіткнення з РФ. Про це повідомив речник Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов, зазначивши, що противник активізував дії відразу на кількох напрямках.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, найбільш напружена ситуація зберігається на Лиманському та Куп'янському напрямках. Водночас російські підрозділи намагаються просуватися у бік Козачої Лопані, відкриваючи нові ділянки тиску та перевіряючи українську оборону на міцність.

Трегубов зазначив, що зараз припадає пік літньої наступальної кампанії Росії. За його оцінкою, окупанти мають у своєму розпорядженні достатню кількість резервів, боєприпасів і продовжують робити численні спроби прорвати позиції Сил оборони.

Водночас українські підрозділи ефективно стримують супротивника завдяки глибоко ешелонованій обороні, сучасній системі застосування безпілотників та так званій "kill-зоні", яка дозволяє знищувати атакуючі групи ще до їхнього виходу до українських позицій.

Саме тому російське командування не цурається тактики невеликих штурмових груп. Використання великих механізованих колон стало надто ризикованим – бронетехніка знищується задовго до наближення лінії фронту.

За словами представника угруповання, росіяни продовжують міняти напрями атак, намагаючись вклинюватися на нових ділянках, у тому числі в районах Дігтярного та Сотницького Козачка. Одночасно зростає інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, що залишається однією з найголовніших загроз для української оборони. Незважаючи на це, у ЗСУ наголошують: нинішня тактика противника залишається незмінною і поки що не приносить йому вирішального успіху.

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