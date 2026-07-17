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Россия открывает новые участки наступления: в ВСУ сделали предупреждение

Оккупанты бросают резервы на северо-восток Украины, усиливают удары авиабомбами и ищут слабые места, однако украинская "kill-зона" продолжает срывать их планы

17 июля 2026, 11:25
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Кравцев Сергей

Российская оккупационная армия пытается расширить давление на украинскую границу, стремясь сформировать непрерывную "зону контроля" вдоль всей линии соприкосновения с РФ. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, отметив, что противник активизировал действия сразу на нескольких направлениях.

Россия открывает новые участки наступления: в ВСУ сделали предупреждение

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, наиболее напряженная ситуация сохраняется на Лиманском и Купянском направлениях. Одновременно российские подразделения пытаются продвигаться в сторону Казачьей Лопани, открывая новые участки давления и проверяя украинскую оборону на прочность.

Трегубов отметил, что сейчас приходится пик летней наступательной кампании России. По его оценке, оккупанты располагают достаточным количеством резервов, боеприпасов и продолжают предпринимать многочисленные попытки прорвать позиции Сил обороны.

В то же время украинские подразделения эффективно сдерживают противника благодаря глубоко эшелонированной обороне, современной системе применения беспилотников и так называемой "kill-зоне", которая позволяет уничтожать атакующие группы еще до их выхода к украинским позициям.

Именно поэтому российское командование не отказывается от тактики небольших штурмовых групп. Использование крупных механизированных колонн стало слишком рискованным – бронетехника уничтожается задолго до приближения к линии фронта.

По словам представителя группировки, россияне продолжают менять направления атак, пытаясь вклиниваться на новых участках, в том числе в районах Дегтярного и Сотницкого Козачка. Одновременно возрастает интенсивность применения управляемых авиационных бомб, что остается одной из главных угроз для украинской обороны. Несмотря на это, в ВСУ подчеркивают: нынешняя тактика противника остается прежней и пока не приносит ему решающего успеха.

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