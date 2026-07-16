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Росія відкрила новий фронт: що опинилося під ударом

В ISW заявили про поновлення масштабної кампанії Кремля проти української портової інфраструктури

16 липня 2026, 07:25
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Кравцев Сергей

Російська армія активізувала удари по портовій інфраструктурі України на узбережжі Чорного моря, фактично відновивши кампанію проти морської логістики та експорту. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Росія відкрила новий фронт: що опинилося під ударом

Удари РФ по портах. Фото: із відкритих джерел

За даними експертів, починаючи як мінімум з 10 липня російські війська значно посилили атаки на об'єкти портової інфраструктури Одеської області, а також на цивільні судна, що прямують українським морським коридором.

14 липня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що під російський удар потрапили два торгові судна під прапорами Танзанії та Ліберії, а також цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, яке знаходилося в Одеському морському порту.

Наслідки атак торкнулися й українського експорту. Компанія Kernel повідомила, що внаслідок удару по порту Чорноморськ було пошкоджено термінал підприємства, а також знищено близько 25 тисяч тонн соняшникової олії, призначеної для постачання за кордон.

Обстріл продовжився і в ніч на 15 липня. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Вже вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили про нову авіаційну атаку по регіону.

В ISW звертають увагу, що Міністерство оборони Росії останніми днями окремо акцентує увагу на ударах по Одеській області. Аналітики вважають, що таким чином Кремль намагається досягти не лише військового, а й інформаційного ефекту, демонструючи здатність порушувати роботу українських портів та створювати додаткові ризики для міжнародного судноплавства у Чорному морі.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-15-2026/
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