Россия открыла новый фронт: что оказалось под ударом

Российская армия активизировала удары по портовой инфраструктуре Украины на побережье Черного моря, фактически возобновив кампанию, направленную против морской логистики и экспорта. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Удары РФ по портам. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, начиная как минимум с 10 июля российские войска значительно усилили атаки на объекты портовой инфраструктуры Одесской области, а также на гражданские суда, следующие по украинскому морскому коридору.

14 июля глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что под российский удар попали два торговых судна под флагами Танзании и Либерии, а также гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, находившееся в Одесском морском порту.

Последствия атак затронули и украинский экспорт. Компания Kernel сообщила, что в результате удара по порту Черноморск был поврежден терминал предприятия, а также уничтожено около 25 тысяч тонн подсолнечного масла, предназначенного для поставок за границу.

Обстрелы продолжились и в ночь на 15 июля. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы. Уже утром Воздушные силы ВСУ сообщили о новой авиационной атаке по региону.

В ISW обращают внимание, что Министерство обороны России в последние дни отдельно акцентирует внимание на ударах по Одесской области. Аналитики считают, что таким образом Кремль пытается добиться не только военного, но и информационного эффекта, демонстрируя способность нарушать работу украинских портов и создавать дополнительные риски для международного судоходства в Черном море.

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