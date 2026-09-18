Росія відкрила нове полювання: що тепер опинилося під ударами

Росія дедалі активніше атакує українську залізницю, створюючи ризики не лише для військової логістики, а й для пасажирських перевезень. За даними, наведеними у матеріалі Politico, з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому більш як 60% цих втрат припали на останні вісім місяців.

Удар по поїзду. Фото: з відкритих джерел

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що компанія нині втрачає близько 37-40 локомотивів щомісяця. За його словами, восени 2025 року російські сили почали активніше використовувати дрони з антенами для mesh-мереж, що дозволяє підтримувати зв’язок між безпілотниками та наземними ретрансляторами.

Раніше основна частина таких атак припадала на райони приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту. Тепер, за словами Перцовського, географія ударів розширюється. Зокрема, російські сили можуть використовувати ретранслятори в Білорусі для атак по цілях у західних областях України.

Окрему увагу привернув удар 13 вересня біля станції Ягодин неподалік кордону з Польщею. Російський безпілотник уразив локомотив пасажирського поїзда. "Укрзалізниця" припустила, що ціллю міг бути дипломатичний потяг, який незадовго до атаки залишив станцію. У ньому перебували європейські посадовці та колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

Через загрозу пасажирів іншого поїзда неподалік кордону двічі евакуйовували. Одна з пасажирок, директорка Центру інформаційної стійкості Юлія Чикольба, розповіла, що через інцидент її поїзд затримався приблизно на сім годин.

Для відновлення рухомого складу Україні потрібні значні ресурси. Водночас проблема полягає не лише у фінансуванні: українська залізниця використовує колію шириною 1520 мм, тоді як у більшості країн Європи стандарт становить 1435 мм. Це ускладнює швидку передачу Україні частини європейських локомотивів.

Попри масштаб пошкоджень, в "Укрзалізниці" заявляють, що сценарій зупинки роботи не розглядають і продовжують готуватися до різних варіантів розвитку ситуації.

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