Россия все активнее атакует украинскую железную дорогу, создавая риски не только военной логистики, но и пассажирских перевозок. По данным, приведенным в материале Politico, с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем более 60% этих потерь пришлись на последние восемь месяцев.

Удар по поезду. Фото: из открытых источников

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что компания сейчас теряет около 37-40 локомотивов ежемесячно. По его словам, осенью 2025 года российские силы стали более активно использовать дроны с антеннами для mesh-сетей, что позволяет поддерживать связь между беспилотниками и наземными ретрансляторами.

Ранее основная часть таких атак приходилась на районы примерно в 200 километрах от линии фронта. Теперь, по словам Перцовского, география ударов расширяется. В частности, российские силы могут использовать ретрансляторы в Беларуси для атак по целям в западных областях Украины.

Отдельное внимание привлек удар 13 сентября у станции Ягодин у границы с Польшей. Российский беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда. "Укрзализныця" предположила, что целью могло быть дипломатическое влечение, которое незадолго до атаки покинуло станцию. В нем находились европейские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Из-за угрозы пассажиров другого поезда недалеко от границы дважды эвакуировали. Одна из пассажирок, директор Центра информационной устойчивости Юлия Чикольба, рассказала, что из-за инцидента ее поезд задержался примерно на семь часов.

Для восстановления подвижного состава Украине требуются значительные ресурсы. В то же время, проблема заключается не только в финансировании: украинская железная дорога использует колею шириной 1520 мм, тогда как в большинстве стран Европы стандарт составляет 1435 мм. Это усложняет скорую передачу Украине части европейских локомотивов.

Несмотря на масштаб повреждений, в "Укрзализныце" заявляют, что сценарий остановки работы не рассматривают и продолжают готовиться к разным вариантам развития ситуации.

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