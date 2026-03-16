Росія вербує африканців на війну проти України: чому уряди мовчать, побоюючись Москви

Повідомлення про масштабне вербування громадян африканських країн до російської армії для війни проти України викликали обурення у кількох державах континенту. Однак уряди цих країн діють обережно і намагаються уникати відкритої конфронтації з Москвою, повідомляє Reuters.

Зокрема, занепокоєння вже висловили в Кенія, Гана та Південна Африка. Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що влада відчуває тиск з боку родин громадян, які могли бути завербовані для участі у війні.

"Ми хочемо, щоб кенійців зупинили – їх взагалі не слід призивати до армії", — сказав він, зазначивши, що деякі постраждалі сім’ї починають відкрито говорити про проблему.

Водночас кенійський дипломат підкреслив, що його країна намагається діяти "прагматично і реалістично", адже Росія залишається наддержавою та давнім партнером Найробі.

За даними української розвідки, лише громадян Кенії до російської армії могли завербувати понад тисячу. У Гані також повідомили про значні втрати: за словами міністра закордонних справ Самуель Окудзето Аблаква, щонайменше 50 громадян країни загинули після того, як були втягнуті у бойові дії в Україні.

При цьому він наголосив, що Гана не планує розривати дипломатичні відносини з Росією. Водночас влада обіцяє реагувати, якщо її громадян обманом залучають до війни, якої вони не розуміють.

Аблаква також заявив, що працює з іншими державами Африки, щоб виробити спільну реакцію на цю проблему.

Експерти вважають, що поки що ситуація навряд чи суттєво вплине на відносини між Росією та африканськими країнами. За словами аналітика International Crisis Group П’єр Пігу, для багатьох молодих африканців участь у війні часто сприймається як спосіб заробітку через брак економічних можливостей у власних країнах.

