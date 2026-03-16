Россия вербует африканцев на войну против Украины: почему правительства молчат, опасаясь Москвы

Сообщения о масштабной вербовке граждан африканских стран в российскую армию для войны против Украины вызвали возмущение в нескольких государствах континента. Однако правительства этих стран действуют осторожно и пытаются избегать открытой конфронтации с Москвой, сообщает Reuters.

В частности, беспокойство уже выразили в Кении, Гане и Южной Африке. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что власти испытывают давление со стороны семей граждан, которые могли быть завербованы для участия в войне.

"Мы хотим, чтобы кенийцев остановили — их вообще не следует призывать в армию", — сказал он, отметив, что некоторые пострадавшие семьи начинают открыто говорить о проблеме.

Кенийский дипломат подчеркнул, что его страна пытается действовать "прагматично и реалистично", ведь Россия остается сверхдержавой и давним партнером Найроби.

По данным украинской разведки, только граждан Кении в российскую армию могли завербовать более тысячи. В Гане также сообщили о значительных потерях: по словам министра иностранных дел Самуэль Окудзето Аблаква, по меньшей мере, 50 граждан страны погибли после того, как были вовлечены в боевые действия в Украине.

При этом он подчеркнул, что Гана не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией. В то же время власти обещают реагировать, если ее граждан обманом вовлекают в войну, которую они не понимают.

Аблаква также заявил, что работает с другими государствами Африки, чтобы выработать общую реакцию на эту проблему.

Эксперты считают, что ситуация пока вряд ли существенно повлияет на отношения между Россией и африканскими странами. По словам аналитика International Crisis Group Пьер Пигу, для многих молодых африканцев участие в войне часто воспринимается как способ заработка из-за отсутствия экономических возможностей в собственных странах.

