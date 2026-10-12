Росія вдарила по критичному обладнанні: чи будуть тепер в України проблеми з газом

Російські війська в ніч проти 12 жовтня атакували газодобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Внаслідок влучення реактивного дрона на об'єкті спалахнула пожежа, а критично важливе обладнання зазнало пошкоджень. Про це повідомила прес-служба компанії.

Нафтогаз. Фото: з відкритих джерел

Під час обстрілу працівники підприємства перебували у укритті. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. При цьому удар завдав шкоди виробничій інфраструктурі, що вимагало оперативного втручання профільних фахівців.

Виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко заявив, що співробітники підприємства вже займаються ліквідацією наслідків атаки. Основне завдання – якнайшвидше усунути пошкодження та мінімізувати можливі ризики для стабільної роботи енергосистеми.

"Внаслідок атаки було пошкоджено критично важливе обладнання. Наші співробітники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучення і не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", — повідомив Федоренко.

За його словами, фахівці працюють безпосередньо на об'єкті, усуваючи наслідки удару та ліквідуючи аварійну ситуацію. Інформація про масштаби пошкоджень та терміни повного відновлення обладнання поки не уточнюється.

Атака на газодобувну інфраструктуру відбувається на тлі російських ударів, що продовжуються, по енергетичних об'єктах України. Пошкодження таких об'єктів створює додаткові виклики для забезпечення безперебійної роботи енергетичної системи, особливо під час підготовки до опалювального сезону.

У "Нафтогазі" наголошують, що зараз зусилля зосереджені на усуненні наслідків обстрілу та недопущенні подальших ризиків для енергопостачання. При цьому відсутність постраждалих не скасовує серйозності події: удар торкнувся обладнання, що має критичне значення для роботи газодобувного підприємства.

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