Россия ударила по критическом оборудовании: будут ли теперь у Украины проблемы с газом

Российские войска в ночь на 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате попадания реактивного дрона на объекте вспыхнул пожар, а критически важное оборудование получило повреждения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Во время обстрела работники предприятия находились в укрытии. По предварительной информации компании, обошлось без пострадавших. При этом удар нанес ущерб производственной инфраструктуре, что потребовало оперативного вмешательства профильных специалистов.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко заявил, что сотрудники предприятия уже занимаются ликвидацией последствий атаки. Основная задача – как можно быстрее устранить повреждения и минимизировать возможные риски для стабильной работы энергосистемы.

"В результате атаки было повреждено критически важное оборудование. Наши сотрудники делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия попадания и не допустить рисков для стабильной работы энергосистемы", — сообщил Федоренко.

По его словам, специалисты работают непосредственно на объекте, устраняя последствия удара и ликвидируя аварийную ситуацию. Информация о масштабах повреждений и сроках полного восстановления оборудования пока не уточняется.

Атака на газодобывающую инфраструктуру происходит на фоне продолжающихся российских ударов по энергетическим объектам Украины. Повреждение таких объектов создает дополнительные вызовы для обеспечения бесперебойной работы энергетической системы, особенно в период подготовки к отопительному сезону.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что сейчас усилия сосредоточены на устранении последствий обстрела и недопущении дальнейших рисков для энергоснабжения. При этом отсутствие пострадавших не отменяет серьезности произошедшего: удар затронул оборудование, имеющее критическое значение для работы газодобывающего предприятия.

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