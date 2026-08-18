Росія вдарила по цивільних: багато жертв, місто всіяне вирвами

Російські війська атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких – 9-річний хлопчик. Про наслідки атаки повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удар по Ізюму. Фото: Харківська ОВА

За його словами, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Водночас російський удар завдав руйнувань житловому сектору міста.

Пошкоджень зазнали щонайменше п’ять приватних будинків. На оприлюднених після атаки фотографіях видно великі вирви, що утворилися внаслідок падіння боєприпасів.

Ударною хвилею та уламками в будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Деякі оселі зазнали серйозних руйнувань і частково зруйновані.

На місці працюють профільні та екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки чергового російського обстрілу та продовжують оцінювати масштаби завданих місту збитків.

Російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Харківщини, під який потрапили мирні жителі, зокрема дитина.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська окупаційна армія завдала масованого авіаудару по Харкову та його найближчому передмістю, випустивши керовані авіабомби (КАБи). Внаслідок атаки зафіксовано влучання у торговельний центр, руйнування житлового сектору та поранення мирного жителя.

У Харкові пообіді пролунали гучні вибухи одразу після попередження про загрозу використання ворогом керованих авіаційних бомб. Як з'ясувалося згодом, епіцентром ворожого нальоту став приміський населений пункт, проте вибухова хвиля та уламки завдали значних збитків і в самому обласному центрі.



