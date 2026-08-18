Россия ударила по гражданским: много жертв, город усеян воронками

Российские войска атаковали Изюм Харьковской области. В результате вражеского обстрела пострадали пять человек, среди которых – 9-летний мальчик. О последствиях атаки сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар по Изюму. Фото: Харьковская ОВА

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В то же время российский удар нанес разрушения жилищному сектору города.

Повреждения получили не менее пяти частных домов. На обнародованных после атаки фотографиях видны большие воронки, образовавшиеся в результате падения боеприпасов.

Ударной волной и обломками в домах выбиты окна, повреждены крыши. Некоторые дома подверглись серьезным разрушениям и частично разрушены.

На месте работают профильные и экстренные службы. Они ликвидируют последствия очередных российских обстрелов и продолжают оценивать масштабы нанесенного городу ущерба.

Российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харьковщины, под который попали мирные жители, в том числе ребенок.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская оккупационная армия нанесла массированный авиаудар по Харькову и его ближайшему пригороду, выпустив управляемые авиабомбы (КАБы). В результате атаки зафиксировано попадание в торговый центр, разрушение жилищного сектора и ранение мирного жителя.

В Харькове после обеда раздались громкие взрывы сразу после предупреждения об угрозе использования врагом управляемых авиационных бомб. Как выяснилось впоследствии, эпицентром вражеского налета стал пригородный населенный пункт, однако взрывная волна и обломки нанесли значительный ущерб и в самом областном центре.



