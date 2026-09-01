Росія вдарила балістикою по залізничному депо у Києві: багато загиблих

Росія вночі завдала прицільного балістичного удару по залізничній інфраструктурі Києва. Під вогнем опинилися депо та інші об'єкти залізниці. Внаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них були співробітниками "Укрзалізниці". Про це повідомив голова компанії Олександр Перцовський.

Потяг. Фото: з відкритих джерел

За його словами, характер удару вказує на те, що російські війська цілеспрямовано атакували залізничний об'єкт. Один із працівників компанії отримав поранення і зараз перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Десятки співробітників УЗ під час атаки встигли дістатися до укриттів. Після пережитого з людьми працюють фахівці, оскільки удар став для працівників тяжким випробуванням.

Внаслідок обстрілу залізнична інфраструктура отримала значні пошкодження. Неподалік депо повністю зруйнований один із цехів. Крім того, на території об'єкту виникли пожежі, які рятувальники ліквідували після атаки.

Через удар рух поїздів на двох ділянках залізниці тимчасово припиняли. Згодом його вдалося відновити.

Перцовський наголосив, що відновлення роботи залізниці не може зрівнятися з людськими втратами. Компанія встановлює зв'язок із родичами загиблих працівників та надає їм необхідну підтримку.

"Все це – ніщо поруч із жахливою втратою колег", — зазначив голова "УЗ".

Російські війська регулярно атакують українську залізничну інфраструктуру, яка відіграє ключову роль у перевезенні пасажирів, гуманітарних вантажів та забезпеченні логістики країни під час війни.

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