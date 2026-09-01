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Россия ударила баллистикой по железнодорожному депо в Киеве: много погибших

Среди погибших - шестеро работников «УЗ». Рядом с местом удара полностью разрушен цех, спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки

1 сентября 2026, 07:28
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Кравцев Сергей

Россия ночью нанесла прицельный баллистический удар по железнодорожной инфраструктуре Киева. Под огнем оказались депо и другие объекты железной дороги. В результате атаки погибли семь человек, шестеро из них были сотрудниками "Укрзализницы". Об этом сообщил глава компании Александр Перцовский.

Россия ударила баллистикой по железнодорожному депо в Киеве: много погибших

Поезд. Фото: из открытых источников

По его словам, характер удара указывает на то, что российские войска целенаправленно атаковали железнодорожный объект. Один из работников компании получил ранения и сейчас находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Десятки сотрудников "УЗ" во время атаки успели добраться до укрытий. После пережитого с людьми работают специалисты, поскольку удар стал для работников тяжелым испытанием.

В результате обстрела железнодорожная инфраструктура получила значительные повреждения. Неподалеку от депо полностью разрушен один из цехов. Кроме того, на территории объекта возникли пожары, которые спасатели продолжали ликвидировать после атаки.

Из-за удара движение поездов на двух участках железной дороги временно приостанавливали. Впоследствии его удалось восстановить.

Перцовский подчеркнул, что восстановление работы железной дороги не может сравниться с человеческими потерями. Компания устанавливает связь с родственниками погибших работников и оказывает им необходимую поддержку.

"Все это – ничто рядом с ужасной потерей коллег", — отметил глава "УЗ".

Российские войска регулярно атакуют украинскую железнодорожную инфраструктуру, которая играет ключевую роль в перевозке пассажиров, гуманитарных грузов и обеспечении логистики страны во время войны.

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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.pertsovskyi/posts/pfbid0vQ3Yzm6xE7RLxFiagVwUiDBswibnkoJqP9wZPTKKHL5Rxaufb6dTzdyi1pSwEQcQl?locale=uk_UA
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