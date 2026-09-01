Росія вдало прорахувала свої удари: Зеленський приголомшив наслідками нічної атаки і озвучив різку вимогу

Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням реактивних безпілотників, балістичних ракет та керованих авіабомб. Унаслідок ударів загинули 12 людей, ще десятки отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаби втрат безпосередньо залежать від кількості засобів протиповітряної оборони, які має Україна.

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За словами глави держави, ліквідація наслідків атаки триває у багатьох містах і громадах. Лише в Києві та області до робіт залучили близько 350 рятувальників.

У Борисполі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, звідки евакуювали 50 людей. Загалом у місті, за словами Зеленського, загинули четверо людей, ще 13 постраждали.

Особливо тяжкі наслідки зафіксовані в Києві. Президент повідомив, що удар по залізничному депо забрав життя сімох людей.

Під масованими атаками також опинилися Одеса та область. Росія застосовувала КАБи й безпілотники, через що тисячі сімей залишилися без електроенергії. Пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру.

Обстріли зачепили також Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Житомирську, Сумську та Дніпропетровську області. Серед 12 загиблих є громадянин Індії.

Зеленський наголосив, що Москва навмисно планує атаки таким чином, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню та інфраструктурі.

"Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо", — заявив президент.

Глава держави закликав партнерів нарощувати восени постачання систем і боєприпасів для протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема в межах PURL і двосторонніх програм.

"Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна та її партнери мають комплекс заходів, здатних посилити тиск на Росію та змінити нинішній баланс виснаження ресурсів.