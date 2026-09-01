logo

BTC/USD

78607

ETH/USD

2471.05

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия удачно просчитала свои удары: Зеленский ошеломил последствиями ночной атаки и озвучил резкое требование
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия удачно просчитала свои удары: Зеленский ошеломил последствиями ночной атаки и озвучил резкое требование

После атаки реактивными дронами, баллистикой и КАБами погибли 12 человек, еще десятки пострадали. Владимир Зеленский призвал партнеров увеличить осенью поставки средств ПВО Украине

1 сентября 2026, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину с применением реактивных беспилотников, баллистических ракет и управляемых авиабомб. В результате ударов погибли 12 человек, еще десятки получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что масштабы потерь напрямую зависят от количества средств противовоздушной обороны, которые имеет Украина.

Россия удачно просчитала свои удары: Зеленский ошеломил последствиями ночной атаки и озвучил резкое требование

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, ликвидация последствий атаки идет во многих городах и общинах. Только в Киеве и области к работам привлекли около 350 спасателей.

В Борисполе поврежден пятиэтажный жилой дом, откуда эвакуировали 50 человек. Всего в городе, по словам Зеленского, погибли четыре человека, еще 13 пострадали.

Особенно тяжелые последствия были зафиксированы в Киеве. Президент сообщил, что удар по железнодорожному депо унес жизни семи человек.

Под массированными атаками оказались Одесса и область. Россия применяла КАБы и беспилотники, из-за чего тысячи семей остались без электроэнергии. Поврежден пункт пропуска на границе с Румынией и экспортная инфраструктура.

Обстрелы затронули также Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Харьковскую, Черниговскую, Житомирскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Среди 12 погибших есть гражданин Индии.

Зеленский подчеркнул, что Москва намеренно планирует атаки таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.

"Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей, только когда средств ПВО недостаточно", — заявил президент.

Глава государства призвал партнеров наращивать осенью поставки систем и боеприпасов для противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, в рамках PURL и двусторонних программ.

"Количество жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что у Украины и ее партнеров есть комплекс мер, способных усилить давление на Россию и изменить нынешний баланс истощения ресурсов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20649?single
Теги:

Новости

Все новости