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Росія тероризує ракетами область на півдні України: руйнування шокують, є жертви і поранені

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російська ракета влучила в передмістя Одеси, де серед пошкоджених об'єктів опинився двоповерховий приватний будинок

14 липня 2026, 16:55
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Клименко Елена

Російські війська 14 липня завдали ракетних ударів по Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, виникли пожежі, є загибла та постраждалі.

Росія тероризує ракетами область на півдні України: руйнування шокують, є жертви і поранені

Фото: з відкритих джерел

Як повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, окупанти випустили дві ракети по житлових кварталах Одеського району. Унаслідок обстрілу повністю зруйновано два приватні будинки, а ще кілька домоволодінь зазнали значних пошкоджень – вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та огорожі.

За словами Верби, жертвою російської атаки стала 69-річна жінка, яка загинула на місці. Ще один постраждалий – 44-річний чоловік – отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

"Від ворожої атаки на місці загинула 69-річна жінка. Також постраждав 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні", – повідомила Інна Верба. 

За фактом удару правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що російська ракета влучила у передмістя Одеси. Серед пошкоджених об'єктів – двоповерховий приватний будинок.

У ДСНС повідомили, що після влучання у будівлі виникла масштабна пожежа. Крім людських втрат, загинула також домашня тварина.

"Також внаслідок російського удару загинув собака", – зазначили рятувальники. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що заклики європейських лідерів до початку мирних переговорів навряд чи самі по собі змусять Кремль змінити свою позицію. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про необхідність використати успіхи України на полі бою для наближення переговорного процесу.



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