Росія тероризує ракетами область на півдні України: руйнування шокують, є жертви і поранені

Російські війська 14 липня завдали ракетних ударів по Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, виникли пожежі, є загибла та постраждалі.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, окупанти випустили дві ракети по житлових кварталах Одеського району. Унаслідок обстрілу повністю зруйновано два приватні будинки, а ще кілька домоволодінь зазнали значних пошкоджень – вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та огорожі.

За словами Верби, жертвою російської атаки стала 69-річна жінка, яка загинула на місці. Ще один постраждалий – 44-річний чоловік – отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

"Від ворожої атаки на місці загинула 69-річна жінка. Також постраждав 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні", – повідомила Інна Верба.

За фактом удару правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що російська ракета влучила у передмістя Одеси. Серед пошкоджених об'єктів – двоповерховий приватний будинок.

У ДСНС повідомили, що після влучання у будівлі виникла масштабна пожежа. Крім людських втрат, загинула також домашня тварина.

"Також внаслідок російського удару загинув собака", – зазначили рятувальники.

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