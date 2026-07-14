Россия терроризирует ракетами область на юге Украины: разрушения шокируют, есть жертвы и ранены

Российские войска 14 июля нанесли ракетные удары по Одесской и Николаевской областях. В результате атаки разрушены жилые дома, возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

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Как сообщила представитель Одесской областной прокуратуры Инна Верба, оккупанты выпустили две ракеты по жилым кварталам Одесского района. В результате обстрела полностью разрушены два частных дома, а еще несколько домовладений получили значительные повреждения – выбиты окна, повреждены кровли, фасады и ограждения.

По словам Вербы, жертвой российской атаки стала погибшая на месте 69-летняя женщина. Еще один пострадавший – 44-летний мужчина – получил осколочные ранения и был госпитализирован.

"От вражеской атаки на месте погибла 69-летняя женщина. Также пострадал 44-летний мужчина, которого с осколочными ранениями доставили в больницу", – сообщила Инна Верба.

По факту удара правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что российская ракета попала в пригород Одессы. Среди поврежденных объектов – двухэтажный частный дом.

В ГСЧС сообщили, что после попадания в здание возник масштабный пожар. Помимо человеческих потерь погибло также домашнее животное.

"Также в результате российского удара погибла собака", – отметили спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что призывы европейских лидеров к началу мирных переговоров вряд ли сами по себе заставят Кремль изменить свою позицию. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости использования успехов Украины на поле боя для приближения переговорного процесса.