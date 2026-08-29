Росія та Крим здригалися від вибухів: моторошні наслідки

У ніч проти 29 серпня Ростовська область Росії опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи чули мешканці Ростова-на-Дону, Батайська та Аксая. На тлі атаки з'явилися повідомлення про пожежі на великих логістичних об'єктах, а також про можливу поразку суднобудівного підприємства.

Удари по Ozon. Фото: з відкритих джерел

Одним із об'єктів атаки, за попередніми даними, стали складські приміщення компанії DNS, що займається продажем цифрової та побутової техніки. Після прильотів там спалахнула масштабна пожежа. Російська влада повідомила про загоряння в кількох районах регіону, пов'язавши їх із падінням уламків збитих безпілотників.

Потрапляння по одному з логістичних об'єктів підтвердили і компанії OZON. У її прес-службі заявили, що склад у Ростовській області опинився під ударом. За попередньою інформацією, люди не постраждали. У компанії також повідомили про невелике спалах, яке вдалося оперативно загасити.

Тим часом, моніторингові Telegram-канали повідомляли про можливу поразку суднобудівного підприємства в районі Аксая. За їхніми даними, після атаки там міг спалахнути корабель. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російська сторона заявила про масовану атаку безпілотників на Ростовську область. Стверджується, що сили ППО працювали за повітряними цілями, а причиною кількох пожеж стали уламки дронів.

Наслідки нічної атаки могли торкнутися не лише Ростовської області. За супутниковими даними NASA FIRMS, пожежу було зафіксовано також у районі військового аеродрому в селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Обставини займання та можливий характер ушкоджень потребують додаткового підтвердження.

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