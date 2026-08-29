Россия и Крым содрогались от взрывов: жуткие последствия

В ночь на 29 августа Ростовская область России оказалась под массированной атакой беспилотников. Взрывы слышали жители Ростова-на-Дону, Батайска и Аксая. На фоне атаки появились сообщения о пожарах на крупных логистических объектах, а также о возможном поражении судостроительного предприятия.

Удары по Ozon. Фото: из открытых источников

Одним из объектов атаки, по предварительным данным, стали складские помещения компании DNS, занимающейся продажей цифровой и бытовой техники. После прилётов там вспыхнул масштабный пожар. Российские власти сообщили о возгораниях в нескольких районах региона, связав их с падением обломков сбитых беспилотников.

Попадание по одному из логистических объектов подтвердили и в компании OZON. В её пресс-службе заявили, что склад в Ростовской области оказался под ударом. По предварительной информации, люди не пострадали. В компании также сообщили о небольшом возгорании, которое удалось оперативно потушить.

Тем временем мониторинговые Telegram-каналы сообщали о возможном поражении судостроительного предприятия в районе Аксая. По их данным, после атаки там мог загореться корабль. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Российская сторона заявила о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. Утверждается, что силы ПВО работали по воздушным целям, а причиной нескольких пожаров стали обломки дронов.

Последствия ночной атаки могли затронуть не только Ростовскую область. Согласно спутниковым данным NASA FIRMS, пожар был зафиксирован также в районе военного аэродрома в посёлке Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Обстоятельства возгорания и возможный характер повреждений требуют дополнительного подтверждения.

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