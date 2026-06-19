Росія стягує сили: яке місто Путін наказав взяти в найкоротший термін

Російська армія продовжує концентрувати сили на Донбасі, намагаючись посилити тиск на українську оборону в районі Костянтинівки та Дружківки. За даними Інституту вивчення війни (ISW), загальна чисельність російських підрозділів на цьому тактичному напрямку сягнула близько 11 тисяч військовослужбовців.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що російське командування робить ставку на поступове просування малими групами. Замість масштабних механізованих штурмів противник активно використовує тактику проникнення невеликих підрозділів, які намагаються закріпитися у міській забудові та на підступах до населених пунктів.

Українські військові підтверджують, що окремим російським групам вдається просочуватися до різних районів Костянтинівки. Однак це не означає встановлення контролю над містом. За словами командирів Сил оборони, йдеться про розрізнені спроби інфільтрації, тоді як основні сили противника залишаються за межами населеного пункту.

За оцінками українських офіцерів, безпосередньо в Костянтинівці перебуває трохи більше сотні російських військовослужбовців. Головні сили зосереджені на підступах до міста, де продовжуються інтенсивні бойові дії. Саме там українська армія завдає окупантам основних втрат.

Одночасно російські війська зберігають активність і на Слов'янському напрямку. Експерти фіксують окремі поступи супротивника, проте підкреслюють, що Москва регулярно перебільшує свої успіхи в офіційних зведеннях.

В ISW звертають увагу на ще одну тенденцію: російські структури все частіше використовують сумнівні відеоматеріали для підтвердження заяв про "прориви" та захоплення територій. Частина такого контенту, за оцінками аналітиків, може бути створена із застосуванням технологій штучного інтелекту.

На тлі концентрації 11-тисячного угруповання район Костянтинівки залишається однією з ключових ділянок фронту, де російське командування намагається досягти хоча б символічного успіху перед подальшими наступальними операціями.

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