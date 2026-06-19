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Россия стягивает силы: какой город Путин приказал взять в кратчайшие сроки

В ISW раскрыли масштабы российской группировки и рассказали, что происходит на одном из самых опасных участков фронта

19 июня 2026, 09:23
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Кравцев Сергей

Российская армия продолжает концентрировать силы на Донбассе, пытаясь усилить давление на украинскую оборону в районе Константиновки и Дружковки. По данным Института изучения войны (ISW), общая численность российских подразделений на этом тактическом направлении достигла около 11 тысяч военнослужащих.

Россия стягивает силы: какой город Путин приказал взять в кратчайшие сроки

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что российское командование делает ставку на постепенное продвижение малыми группами. Вместо масштабных механизированных штурмов противник активно использует тактику проникновения небольших подразделений, которые пытаются закрепиться в городской застройке и на подступах к населенным пунктам.

Украинские военные подтверждают, что отдельным российским группам удается просачиваться в различные районы Константиновки. Однако это не означает установления контроля над городом. По словам командиров Сил обороны, речь идет о разрозненных попытках инфильтрации, тогда как основные силы противника остаются за пределами населенного пункта.

Согласно оценкам украинских офицеров, непосредственно в Константиновке находится немногим более сотни российских военнослужащих. Главные силы сосредоточены на подступах к городу, где продолжаются интенсивные боевые действия. Именно там украинская армия наносит оккупантам основные потери.

Одновременно российские войска сохраняют активность и на Славянском направлении. Эксперты фиксируют отдельные продвижения противника, однако подчеркивают, что Москва регулярно преувеличивает свои успехи в официальных сводках.

В ISW обращают внимание на еще одну тенденцию: российские структуры все чаще используют сомнительные видеоматериалы для подтверждения заявлений о "прорывах" и захвате территорий. Часть такого контента, по оценкам аналитиков, может быть создана с применением технологий искусственного интеллекта.

На фоне концентрации 11-тысячной группировки район Константиновки остается одним из ключевых участков фронта, где российское командование пытается добиться хотя бы символического успеха перед дальнейшими наступательными операциями.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-18-2026/
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