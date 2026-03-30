Росія стягує «армію світу»: понад 27 тисяч іноземців воюють проти України

Росія продовжує активно залучати іноземців до війни проти України, формуючи фактично міжнародний контингент найманців. Йдеться вже про десятки тисяч людей із різних куточків світу.

РФ завербувала десятки тисяч іноземців зі 135 країн – нові дані Коордштабу

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За офіційними даними, Україні відомо про щонайменше 27 407 іноземних громадян зі 135 країн, яких Росія завербувала до своєї окупаційної армії.

Серед них – вихідці з Єгипту, Ємену, Сомалі, Іраку, Алжиру, Сирії, Марокко та Йорданії. І це лише частина списку. У штабі наголошують: кількість таких найманців постійно зростає.

За інформацією української сторони, щотижня Сили оборони України беруть у полон від одного до трьох громадян третіх країн. Багато з них, як з’ясувалося, їхали до Росії на заробітки, але опинилися на передовій.

У Коордштабі підкреслюють, що кремлівський режим фактично використовує іноземців як "витратний ресурс", відправляючи їх на війну без належної підготовки та шансів на виживання.

Окрему увагу привертає проєкт "Хочу жить", який уже опублікував дані понад 10 тисяч ідентифікованих іноземців у російській армії – як живих, так і загиблих. У межах цього проєкту також вийшов фільм про п’ятьох найманців із Єгипту, Ємену та Сомалі, які зізналися, що стали жертвами обману.

У 2025 році, за даними української розвідки, особливо помітним стало зростання кількості найманців із країн Африки та Близького Сходу. Раніше також повідомлялося про вербування до 15 тисяч громадян Куби.

Проєкт "Хочу жить" закликає російських військових і найманців здаватися в полон, щоб зберегти життя. Учасники програми можуть залишитися в Україні до завершення війни або повернутися додому в рамках обміну.

Аналітики наголошують: така практика свідчить про серйозні проблеми з мобілізаційним ресурсом у Росії та спробу компенсувати втрати за рахунок іноземців.

