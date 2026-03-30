Россия стягивает «армию мира»: более 27 тысяч иностранцев воюют против Украины

Россия продолжает активно вовлекать иностранцев в войну против Украины, формируя фактически международный контингент наемников. Речь идет уже о десятках тысяч людей из разных уголков мира.

РФ завербовала десятки тысяч иностранцев из 135 стран – новые данные Коордштаба

Как передают " Комментарии ", об этом пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По официальным данным, Украине известно о по меньшей мере 27 407 иностранных граждан из 135 стран, которых Россия завербовала в свою оккупационную армию.

Среди них – выходцы из Египта, Йемена, Сомали, Ирака, Алжира, Сирии, Марокко и Иордании. И это только часть списка. В штабе подчеркивают: количество таких наемников постоянно растет.

По информации украинской стороны, еженедельно Силы обороны Украины пленяют от одного до трех граждан третьих стран. Многие, как выяснилось, ехали в Россию на заработки, но оказались на передовой.

В Коордштабе подчеркивают, что кремлевский режим фактически использует иностранцев в качестве "расходного ресурса", отправляя их на войну без должной подготовки и шансов на выживание.

Отдельное внимание привлекает проект "Хочу жить", который опубликовал данные более 10 тысяч идентифицированных иностранцев в российской армии — как живых, так и погибших. В рамках этого проекта также вышел фильм о пяти наемниках из Египта, Йемена и Сомали, признавшихся, что стали жертвами обмана.

В 2025 году, по данным украинской разведки, особенно заметным стал рост наемников из стран Африки и Ближнего Востока. Ранее также сообщалось о вербовке до 15 тысяч граждан Кубы.

Проект "Хочу жить" призывает русских военных и наемников сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь. Участники программы могут остаться в Украине до окончания войны или вернуться домой в рамках обмена.

Аналитики отмечают, что такая практика свидетельствует о серьезных проблемах с мобилизационным ресурсом в России и попытке компенсировать потери за счет иностранцев.

