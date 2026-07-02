"Росія сьогодні розв'язала пекло": Путіна на весь світ принизили через удар по Києву

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова різко відреагувала на масовану російську атаку по Києву, назвавши пережиту ніч однією з найстрашніших від початку повномасштабної війни. За її словами, російський обстріл перетворив столицю на "справжнє пекло", а наслідки ударів стали трагедією для сотень українців. Про свої враження дипломатка написала на сторінках у соціальних мережах.

Фото: з відкритих джерел

Матернова розповіла, що серед ночі її розбудили сигнали повітряної тривоги. Вона разом з іншими мешканцями спустилася до укриття й була вражена кількістю людей, які цього разу вирішили не ігнорувати попередження про небезпеку.

"Росія розв'язала пекло на Київ сьогодні. Здавалося, що велика частина міста палала. Люди провели ніч у бомбосховищах. Багато хто не встиг туди вчасно, загинули або зараз борються за життя у лікарні. Поки я пишу ці слова, багато людей досі перебувають у пастці під завалами палаючих будівель. Влада підтвердила 13 загиблих та десятки постраждалих. Поки що. Я боюся, що остаточна ціна буде більшою", – написала вона.

За словами посла ЄС, атака тривала понад 12 годин і стала однією з наймасштабніших комбінованих операцій Росії проти Києва та інших українських міст. Під час обстрілу окупанти використали сотні ударних безпілотників, а також балістичні, крилаті й гіперзвукові ракети, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Дипломатка зазначила, що внаслідок ударів постраждали майже всі райони столиці. Руйнувань зазнали житлові будинки, лікарня, торговельний центр та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Навіть уранці рятувальники продовжували ліквідовувати пожежі та розбирати завали, шукаючи людей, які могли залишатися під уламками.

"Це наша реальність. Кожен вечір в Україні відчувається як гра в російську рулетку. Ми не скаржимося. Ми тут, щоб робити свою роботу, і будемо робити її надалі. Але неможливо заперечувати психологічну ціну таких ночей", – наголосила Катаріна Матернова.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія поступово нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За оцінкою Повітряних сил ЗСУ, головною метою такої тактики є виснаження української системи протиповітряної оборони та змушення захисників витрачати дорогі й обмежені за кількістю зенітні ракети. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.