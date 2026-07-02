"Россия сегодня развязала ад": Путина на весь мир унизили из-за удара по Киеву

Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова резко отреагировала на массированную российскую атаку по Киеву, назвав пережитую ночь одной из самых страшных с начала полномасштабной войны. По ее словам, российский обстрел превратил столицу в "настоящий ад", а последствия ударов стали трагедией для сотен украинцев. О своих впечатлениях дипломат написала на страницах в социальных сетях.

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Матернова рассказала, что ночью ее разбудили сигналы воздушной тревоги. Она вместе с другими жителями спустилась до укрытия и была поражена количеством людей, которые в этот раз решили не игнорировать предупреждение об опасности.

"Россия развязала ад на Киев сегодня. Казалось, что большая часть города пылала. Люди провели ночь в бомбоубежищах. Многие не успел туда вовремя, погибли или сейчас борются за жизнь в больнице. Пока я пишу эти слова, многие до сих пор находятся в ловушке под завалами горящих зданий. Пока что. Я боюсь, что окончательная цена будет больше", – написала она.

По словам посла ЕС, атака продолжалась более 12 часов и стала одной из самых масштабных комбинированных операций России против Киева и других украинских городов. Во время обстрела оккупанты использовали сотни ударных беспилотников, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

Дипломатка отметила, что в результате ударов пострадали почти все районы столицы. Разрушения получили жилые дома, больница, торговый центр и другие объекты гражданской инфраструктуры. Даже утром спасатели продолжали ликвидировать пожары и разбирать завалы в поисках людей, которые могли оставаться под обломками.

"Это наша реальность. Каждый вечер в Украине ощущается как игра в российскую рулетку. Мы не жалуемся. Мы здесь, чтобы делать свою работу, и будем делать ее в дальнейшем. Но невозможно отрицать психологическую цену таких ночей", — подчеркнула Катарина Матернова.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия постепенно наращивает использование реактивных беспилотников во время атак на Украину. По оценке Воздушных сил ВСУ, главной целью такой тактики является истощение украинской системы противовоздушной обороны и принуждение защитников тратить дорогие и ограниченные по количеству зенитные ракеты. Об этом в эфире "5 канала" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.