Росія скопіювала українське ноу-хау: що тепер змінилося у війні

Росія почала переорієнтувати частину фахівців, які раніше займалися ремонтом артилерії та бронетехніки, на обслуговування та модернізацію безпілотників. Про це пише Forbes, аналізуючи опубліковані російським Міноборони матеріали.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

У центрі уваги видання опинився ремонтний підрозділ 268-го самохідного артилерійського полку. Судячи з показаних кадрів, фахівці тепер працюють не лише з традиційною військовою технікою, а й безпосередньо з безпілотниками, адаптуючи їх до вимог фронту.

Головна ідея такого підходу – скоротити час між виявленням проблеми оператором дрону та появою технічного рішення. Замість звернення до централізованої системи постачання необхідні деталі можуть виготовлятися безпосередньо поруч із підрозділом, який використовує БПЛА.

На відео помітні щонайменше шість 3D-принтерів FlashForge. За даними Forbes, обладнання використовується для виробництва різних деталей та адаптерів. Особливу увагу привертають компоненти, пов'язані з FPV-дронами на оптоволоконному управлінні. У майстерні також відмічено обладнання для роботи з оптоволоконним кабелем.

При цьому не йдеться про повноцінне масове виробництво безпілотників. Настільні 3D-принтери здатні випускати обмежену кількість деталей, тоді як для створення готового дрону необхідні двигуни, електроніка, оптика та інші компоненти.

Тому головне завдання таких майстерень – максимально швидко змінювати та удосконалювати вже існуючі системи. Отримавши інформацію від операторів, інженери можуть виготовити потрібний елемент, перевірити їх у бойових умовах і за необхідності оперативно внести зміни.

Forbes припускає, що Росія може поступово створювати мережу подібних ремонтно-інженерних пунктів уздовж фронту. Однак повторити українську модель технологічної адаптації Москві буде непросто: серед українських фахівців, зазначає видання, значну роль відіграють інженери, програмісти та фахівці з робототехніки.

У результаті російська система може виявитися ефективнішою саме у швидкій адаптації вже відомих рішень, ніж у створенні нових технологій.

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