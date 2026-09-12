Россия скопировала украинское ноу-хау: что теперь изменилось в войне

Россия начала переориентировать часть специалистов, ранее занимавшихся ремонтом артиллерии и бронетехники, на обслуживание и модернизацию беспилотников. Об этом пишет Forbes, анализируя опубликованные российским Минобороны материалы.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В центре внимания издания оказалось ремонтное подразделение 268-го самоходного артиллерийского полка. Судя по показанным кадрам, специалисты теперь работают не только с традиционной военной техникой, но и непосредственно с беспилотниками, адаптируя их к требованиям фронта.

Главная идея такого подхода – сократить время между обнаружением проблемы оператором дрона и появлением технического решения. Вместо обращения к централизованной системе снабжения необходимые детали могут изготавливаться непосредственно рядом с подразделением, использующим БПЛА.

На видео заметны как минимум шесть 3D-принтеров FlashForge. По данным Forbes, оборудование используется для производства различных деталей и адаптеров. Особое внимание привлекают компоненты, связанные с FPV-дронами на оптоволоконном управлении. В мастерской также замечено оборудование для работы с оптоволоконным кабелем.

При этом речь не идет о полноценном массовом производстве беспилотников. Настольные 3D-принтеры способны выпускать ограниченное количество деталей, тогда как для создания готового дрона необходимы двигатели, электроника, оптика и другие компоненты.

Поэтому главная задача таких мастерских – максимально быстро менять и совершенствовать уже существующие системы. Получив информацию от операторов, инженеры могут изготовить нужный элемент, проверить его в боевых условиях и при необходимости оперативно внести изменения.

Forbes допускает, что Россия может постепенно создавать сеть подобных ремонтно-инженерных пунктов вдоль фронта. Однако повторить украинскую модель технологической адаптации Москве будет непросто: среди украинских специалистов, отмечает издание, значительную роль играют инженеры, программисты и специалисты по робототехнике.

В результате российская система может оказаться эффективнее именно в быстрой адаптации уже известных решений, чем в создании принципиально новых технологий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин получил то, чего так боялся Запад: может ли саммит БРИКС изменить правила глобальной игры.



