Росія "рознесла" енергетику України: чи знайдуть гроші на відновлення
НОВИНИ

Росія “рознесла” енергетику України: чи знайдуть гроші на відновлення

Яким має бути процес відновлення енергетики України та скільки коштів на це потрібно

11 лютого 2026, 13:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росія завдала масованих ударів по енергетичних об'єктах України. Від початку повномасштабної війни пошкоджень зазнало багато об’єктів критичної інфраструктури. Удари у 2026 році були дуже відчутними — тисячі українців залишилися без тепла та світла. І ці обстріли, як зазначають експерти, можуть бути не останніми.

Росія “рознесла” енергетику України: чи знайдуть гроші на відновлення

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

На відновлення енергетики України, за підрахунками МЕА, потрібно 13,4-23 млрд дол. на децентралізовану систему, йдеться в статті на порталі “Коментарі”: “Від блекаутів до мільярдних збитків: що сталося з українською енергетикою за 4 роки війни”. Зазначається, що Україна планує модернізацію з акцентом на ВДЕ та інтеграцію з Європою. 

Щодо перспектив відновлення та фінансування зазначається, що Світовий банк виділяє 40 млн дол. на обладнання для стабілізації мережі. Однак відновлення буде ускладнене, якщо не буде припинено атаки.

“Аналітики прогнозують збереження дефіциту до кінця 2026 року, що стримуватиме зростання ВВП. Необхідна міжнародна допомога, як-от пакет від Швеції на 1 млрд шведських крон. Наразі, стан української енергетики на лютий 2026 року демонструє стійкість, але й вразливість”, — йдеться у повідомленні.

Збитки, з урахуванням останніх атак, перевищують 30 млрд доларів, а відновлення — це не лише ремонт, але й перехід до стійкої моделі. Майбутнє сектору визначить тільки політична воля та міжнародна підтримка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, підвищення тарифів на електроенергію обговорюють в Україні вже давно. У Верховній Раді визнали, що вартість має бути значно вищою за нинішній тариф 4,32 грн за кВт-год. 

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв розповів, яким має бути новий тариф на електроенергію та попередив, що подорожчання може відбутися до завершення війни.



