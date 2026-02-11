Росія “рознесла” енергетику України: чи знайдуть гроші на відновлення

Рубрики
Росія завдала масованих ударів по енергетичних об'єктах України. Від початку повномасштабної війни пошкоджень зазнало багато об’єктів критичної інфраструктури. Удари у 2026 році були дуже відчутними — тисячі українців залишилися без тепла та світла. І ці обстріли, як зазначають експерти, можуть бути не останніми.
Блекаут. Фото портал "Коментарі"
На відновлення енергетики України, за підрахунками МЕА, потрібно 13,4-23 млрд дол. на децентралізовану систему, йдеться в статті на порталі “Коментарі”: “Від блекаутів до мільярдних збитків: що сталося з українською енергетикою за 4 роки війни”. Зазначається, що Україна планує модернізацію з акцентом на ВДЕ та інтеграцію з Європою.
Щодо перспектив відновлення та фінансування зазначається, що Світовий банк виділяє 40 млн дол. на обладнання для стабілізації мережі. Однак відновлення буде ускладнене, якщо не буде припинено атаки.
Збитки, з урахуванням останніх атак, перевищують 30 млрд доларів, а відновлення — це не лише ремонт, але й перехід до стійкої моделі. Майбутнє сектору визначить тільки політична воля та міжнародна підтримка.
