Россия "разнесла" энергетику Украины: найдут ли деньги на восстановление

Кречмаровская Наталия
Россия нанесла массированные удары по энергетическим объектам Украины. С начала полномасштабной войны повреждения получили многие объекты критической инфраструктуры. Удары в 2026 году были очень ощутимыми – тысячи украинцев остались без тепла и света. И эти обстрелы, как отмечают эксперты, могут быть не последними.
Блэкаут. Фото портал "Комментарии"
На восстановление энергетики Украины, по подсчетам МЭА, нужно 13,4-23 млрд долл. на децентрализованную систему, говорится в статье на портале "Комментарии": "От блэкаутов до миллиардного ущерба: что произошло с украинской энергетикой за 4 года войны". Украина планирует модернизацию с акцентом на ВИЭ и интеграцию с Европой.
Что касается перспектив восстановления и финансирования, то отмечается, что Всемирный банк выделяет 40 млн долл. оборудование для стабилизации сети. Однако восстановление будет затруднено, если не будет прекращена атака.
Ущерб, с учетом последних атак, превышает 30 млрд долларов, а восстановление — это не только ремонт, но и переход к устойчивой модели. Будущее сектор определит только политическая воля и международная поддержка.
Напомним: портал "Комментарии" писал, повышение тарифов на электроэнергию обсуждают в Украине уже давно. В Верховной Раде признали, что стоимость должна быть значительно выше нынешнего тарифа 4,32 грн за кВт-ч.
Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал, каким должен быть новый тариф на электроэнергию и предупредил, что подорожание может произойти до окончания войны.