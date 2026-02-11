logo

Россия "разнесла" энергетику Украины: найдут ли деньги на восстановление

Каким должен быть процесс восстановления энергетики Украины и сколько средств на это нужно

11 февраля 2026, 13:38
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия нанесла массированные удары по энергетическим объектам Украины. С начала полномасштабной войны повреждения получили многие объекты критической инфраструктуры. Удары в 2026 году были очень ощутимыми – тысячи украинцев остались без тепла и света. И эти обстрелы, как отмечают эксперты, могут быть не последними.

Россия "разнесла" энергетику Украины: найдут ли деньги на восстановление

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

На восстановление энергетики Украины, по подсчетам МЭА, нужно 13,4-23 млрд долл. на децентрализованную систему, говорится в статье на портале "Комментарии": "От блэкаутов до миллиардного ущерба: что произошло с украинской энергетикой за 4 года войны". Украина планирует модернизацию с акцентом на ВИЭ и интеграцию с Европой.

Что касается перспектив восстановления и финансирования, то отмечается, что Всемирный банк выделяет 40 млн долл. оборудование для стабилизации сети. Однако восстановление будет затруднено, если не будет прекращена атака.

"Аналитики прогнозируют сохранение дефицита до конца 2026 года, что будет сдерживать рост ВВП. Необходима международная помощь, например пакет от Швеции на 1 млрд шведских крон. Сейчас состояние украинской энергетики на февраль 2026 года демонстрирует устойчивость, но и уязвимость", — говорится в сообщении.

Ущерб, с учетом последних атак, превышает 30 млрд долларов, а восстановление — это не только ремонт, но и переход к устойчивой модели. Будущее сектор определит только политическая воля и международная поддержка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, повышение тарифов на электроэнергию обсуждают в Украине уже давно. В Верховной Раде признали, что стоимость должна быть значительно выше нынешнего тарифа 4,32 грн за кВт-ч.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал, каким должен быть новый тариф на электроэнергию и предупредил, что подорожание может произойти до окончания войны.



