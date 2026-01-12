Росія розділена на два табори: озвучено несподіваний прогноз про завершення війни

Поки Україна активно шукає шляхи для мирного врегулювання та веде перемовини зі Сполученими Штатами та країнами Європи, в політичному середовищі Росії панують зовсім інші настрої. За словами політичного експерта та доктора філософії Андрія Городницького, оточення диктатора Володимира Путіна розділилося на два чіткі табори, які мають протилежні погляди на майбутнє країни.

Фото: з відкритих джерел

До першого табору належать ті, хто досі впевнені в економічній силі Росії та її стабільності. Вони блокують будь-які спроби визнавати реальність – економічні труднощі та міжнародну ізоляцію, в якій зараз перебуває країна. Ці люди орієнтуються на минуле і намагаються зберегти образ потужної держави, незважаючи на очевидні проблеми.

Другий табір складають молодші чиновники та бізнесмени, які реалістично оцінюють ситуацію. Їхні доходи значною мірою залежать від видобутку та експорту нафти і газу, які зараз не приносять колишніх мільярдів. Через падіння прибутків і зростання економічних ризиків вони відчувають серйозний фінансовий тиск і усвідомлюють, що майбутнє Росії стає дедалі невизначенішим. Це люди, для яких важливі власні бізнеси, комфорт і життя в країні, де з часом все може стати нестабільним.

Городницький підкреслив, що деякі з представників старшого покоління практично втратили здатність критично оцінювати події. Вони живуть минулим, ностальгують за Радянським Союзом і впевнені, що Росія не може зазнати поразки, навіть якщо реальність виглядає зовсім інакше.

Особливо тривожним є той факт, що Путін та його найближче оточення продовжують марити ілюзією "великої перемоги". У кулуарах Кремля навіть обговорюють ідею залишити за ним історичний титул "великий", що свідчить про сильне бажання увійти в історію, незважаючи на катастрофічні наслідки війни.

Як вже писали "Коментарі", за підсумками перших десяти місяців 2025 року Росія очолила рейтинг експортерів гречки до США, випередивши традиційного лідера – Канаду. Про це повідомляє аналітична компанія UkrAgroConsult.