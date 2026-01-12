Пока Украина активно ищет пути мирного урегулирования и ведет переговоры с Соединенными Штатами и странами Европы, в политической среде России царят совсем другие настроения. По словам политического эксперта и доктора философии Андрея Городницкого, окружение диктатора Владимира Путина разделилось на два четких лагеря, имеющих противоположные взгляды на будущее страны.

Фото: из открытых источников

К первому лагерю относятся те, кто до сих пор уверен в экономической силе России и ее стабильности. Они блокируют любые попытки признавать реальность – экономические трудности и международную изоляцию, в которой сейчас находится страна. Эти люди ориентируются на прошлое и пытаются сохранить образ мощного государства, несмотря на очевидные проблемы.

Второй лагерь составляют младшие чиновники и бизнесмены, реалистично оценивающие ситуацию. Их доходы в значительной степени зависят от добычи и экспорта нефти и газа, которые сейчас не приносят миллиардов. Из-за падения доходов и роста экономических рисков они испытывают серьезное финансовое давление и осознают, что будущее России становится все более неопределенным. Это люди, для которых важны собственные бизнесы, комфорт и жизнь в стране, где со временем все может оказаться нестабильным.

Городницкий подчеркнул, что некоторые представители старшего поколения практически потеряли способность критически оценивать события. Они живут прошлым, ностальгируют по Советскому Союзу и уверены, что Россия не может потерпеть поражение, даже если реальность выглядит совсем иначе.

Особенно тревожен тот факт, что Путин и его ближайшее окружение продолжают грезить иллюзией "великой победы". В кулуарах Кремля даже обсуждают идею оставить за ним исторический титул "большой", свидетельствующий о сильном желании войти в историю, несмотря на катастрофические последствия войны.

