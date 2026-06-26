Росія робить ставку на Білорусь: в Україні зробили тривожну заяву

Росія продовжує посилювати свою військову присутність у Білорусі, розвиваючи об'єкти, які в майбутньому можуть використовуватися для розміщення військ та техніки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Росія та Білорусь. Фото: з відкритих джерел

За його словами, безпосередньо в українського кордону ознак формування нового ударного угруповання наразі немає. Водночас розвідка фіксує активний розвиток військової інфраструктури у глибині білоруської території.

Йдеться про будівництво та розширення полігонів, військових баз та інших об'єктів, призначених для розміщення особового складу та техніки. Такі дії свідчать про збереження значного впливу Москви на військову політику Мінська.

Демченко наголосив, що українські сили безпеки уважно відстежують ситуацію і продовжують посилювати оборонні можливості північного спрямування, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Щодо підрозділів, розміщених у прикордонних районах Білорусі після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, то їх чисельність залишається практично незмінною. За інформацією Держприкордонслужби, білоруська сторона лише проводить планові ротації особового складу без істотного збільшення кількості військових.

Таким чином, безпосередньої загрози масштабного наступу з території Білорусі українські прикордонники поки що не фіксують. Проте розвиток військової інфраструктури всередині країни, що продовжується, змушує українські силові структури зберігати підвищену готовність і враховувати можливість зміни ситуації в будь-який момент.

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