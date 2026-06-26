Россия делает ставку на Беларусь: в Украине сделали тревожное заявление

Россия продолжает усиливать свое военное присутствие в Беларуси, развивая объекты, которые в будущем могут использоваться для размещения войск и техники. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Россия и Беларусь. Фото: из открытых источников

По его словам, непосредственно у украинской границы признаков формирования новой ударной группировки сейчас нет. Вместе с тем разведка фиксирует активное развитие военной инфраструктуры в глубине белорусской территории.

Речь идет о строительстве и расширении полигонов, военных баз и других объектов, предназначенных для размещения личного состава и техники. Такие действия свидетельствуют о сохранении значительного влияния Москвы на военную политику Минска.

Демченко подчеркнул, что украинские силы безопасности внимательно отслеживают ситуацию и продолжают усиливать оборонительные возможности северного направления, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Что касается подразделений, размещенных в приграничных районах Беларуси после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, то их численность остается практически неизменной. По информации Госпогранслужбы, белорусская сторона лишь проводит плановые ротации личного состава без существенного увеличения количества военных.

Таким образом, непосредственной угрозы масштабного наступления с территории Беларуси украинские пограничники пока не фиксируют. Однако продолжающееся развитие военной инфраструктуры внутри страны заставляет украинские силовые структуры сохранять повышенную готовность и учитывать возможность изменения ситуации в любой момент.

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