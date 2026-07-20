Росія різко змінила стратегію повітряних ударів: у США вказали важливу деталь

Російська армія змінила підхід до масованих атак по Україні, зробивши головну ставку на балістичні ракети. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль свідомо витрачає накопичені запаси високоточного озброєння, оскільки вважає такі удари більш ефективними, ніж застосування безпілотників та крилатих ракет.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають експерти з посиланням на дані українських Повітряних сил та видання Мілітарний, лише у липні російські війська випустили територією України 107 балістичних ракет, а також 20 гіперзвукових ракет "Циркон". При цьому обсяг використаних боєприпасів перевищує офіційно оцінювані темпи їх виробництва.

За інформацією Головного управління розвідки України, російська оборонна промисловість щомісяця здатна випускати близько 60 ракет "Іскандер-М" та приблизно 40 ракет для комплексів С-400. У той же час, як підрахували аналітики, за один місяць Росія використала значно більше балістичних засобів ураження, ніж виробляє за аналогічний період. Крім того, у липні було витрачено майже дві третини гаданого річного обсягу виробництва ракет "Циркон".

У ISW вважають, що така стратегія пояснюється прагненням Москви підвищити ефективність повітряних атак. Балістичні ракети значно складніше перехоплювати сучасними системами протиповітряної оборони, тому можливість досягнення цілей залишається вищою, ніж у безпілотників.

Одночасно аналітики зафіксували помітне скорочення кількості ударних дронів. Якщо у червні Росія запустила по Україні 5749 безпілотників, то в липні цей показник знизився майже вдвічі – до 2955. На думку експертів, Кремль перерозподіляє ресурси, концентруючись на озброєнні, яке здатне завдавати найбільш чутливих ударів по українській інфраструктурі.

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